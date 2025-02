Deputado Ezequiel Neiva vistoria recuperação da rodovia de acesso a Cabixi

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) comemorou os avanços nas obras de recuperação das rodovias estaduais, destacando o trabalho de microrrevestimento asfáltico promovido pelo Governo de Rondônia na RO-370. O trecho revitalizado garante o acesso ao município de Cabixi e é parte de um esforço contínuo de melhorar a infraestrutura rodoviária da região. As obras, coordenadas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), visam aumentar a durabilidade da via, proporcionar mais segurança aos motoristas e otimizar a trafegabilidade.



A RO-370, no trecho entre Colorado do Oeste e Cabixi, com 38 km de extensão, foi beneficiado com a ação, que segue avançando em outras frentes. Além desse trecho, a equipe de recuperação está se preparando para iniciar as obras na RO-391, que dá acesso ao município de Chupinguaia. As intervenções não param por aí, com planos para recuperação da RO-370 no acesso a Corumbiara e, por fim, do trecho urbano no município de Pimenteiras do Oeste.



O deputado Ezequiel Neiva ressaltou a importância desse trabalho, que foi iniciado em 2016, quando ele era diretor do DER. Segundo o parlamentar, a criação da equipe de recuperação asfáltica foi uma ação fundamental para garantir a manutenção das estradas estaduais em boas condições de trafegabilidade. "Esse trabalho contínuo vem sendo realizado com o objetivo de garantir que nossas estradas permaneçam seguras e adequadas, contribuindo para o transporte de pessoas e mercadorias", afirmou o parlamentar.



Ezequiel Neiva também fez questão de destacar o papel do governo estadual, sob a liderança do governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), que tem se empenhado para assegurar que as rodovias do Estado se mantenham em boas condições, especialmente nas regiões mais afastadas, como o Cone Sul de Rondônia. "Temos um Governo parceiro que está sempre atento às necessidades dos municípios e que tem trabalhado para garantir a segurança dos motoristas e facilitar o transporte escolar e comercial", completou.



Recentemente, o deputado estadual Ezequiel Neiva e o suplente de deputado federal Wiveslando Neiva realizaram uma visita às obras de pavimentação na RO-370, em Corumbiara. O trecho da rodovia, localizado dentro do perímetro urbano, está sendo totalmente revitalizado com a utilização de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), um asfalto de alta eficiência. A obra é executada pela 6ª Usina de Asfalto de Vilhena e promete trazer mais durabilidade e resistência ao pavimento, beneficiando a população e os negócios locais.



"A região do Cone Sul tem um representante que realmente faz a diferença, buscando, junto ao Governo do Estado, benefícios diretos para a população. O deputado estadual Ezequiel Neiva é um defensor da melhoria das condições de tráfego, que são essenciais para o dia a dia de quem depende dessas rodovias", destacou Wiveslando Neiva.



Texto: Alexandre Almeida I Jornalista

Foto: Assessoria