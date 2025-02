Presidente Alex Redano prestigia posse do Desembargador Gilberto Barbosa no CCOGE em Brasília

Na tarde da última quinta-feira, 20, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), deputado Alex Redano (Republicanos), esteve presente na cerimônia de posse do desembargador Gilberto Barbosa como presidente da Comissão Executiva do Colégio Permanente de Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil (CCOGE). O evento ocorreu na sede do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Brasília, e reuniu diversas autoridades do Judiciário e da política nacional.



O deputado Alex Redano, ao prestigiar a solenidade, destacou a relevância da posse para o Judiciário rondoniense e nacional. Ele ressaltou a competência e dedicação do desembargador Gilberto Barbosa, expressando confiança de que sua gestão à frente do CCOGE fortalecerá a justiça brasileira e contribuirá para a harmonização das práticas judiciais em todo o país. “O Desembargador Gilberto Barbosa, sua trajetória exemplar, marcada pela dedicação, seriedade e respeito à Constituição, o crédito para este novo desafio. Sei que, sob sua liderança, o CCOGE desempenha um papel essencial no fortalecimento da transparência, da eficiência e da modernização da Justiça brasileira. Frisou o presidente Alex Redano.



O presidente Alex Redano reafirmou na oportunidade os desejos de uma boa gestão ao desembargador Gilberto Barbosa, “Desejo que sua gestão seja de grandes conquistas, que este novo ciclo traz avanços que fortalecem o Judiciário e promovem uma Justiça cada vez mais acessível e eficiente”. Disse o presidente Alex Redano.



A cerimônia contou também com a presença do senador da República Marcos Rogério (PL), do presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Miguel Raduan, do procurador de Justiça Ivanildo de Oliveira e do desembargador Roosevelt Queiroz, do deputado Federal Maurício Carvalho (UB), da deputada federal Cristiano Lopes (UB), dos deputados estaduais, Cirone Deiró (UB), Luizinho Goebel (PODEMOS), Laerte Gomes (PSD), Lucas Torres (PP), entre outras autoridades.



A posse do desembargador Gilberto Barbosa como presidente do CCOGE representa um marco significativo para o Judiciário de Rondônia, evidenciando o reconhecimento nacional da competência e do compromisso dos magistrados do estado com a justiça e a democracia.





Texto: Mateus Andrade

Foto: Assessoria