Pedro Fernandes parabeniza policiais de Rondônia campeões no European Police & Fire Games 2024 e reforça apoio ao esporte

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) parabenizou os policiais militares de Rondônia pela excelente performance no European Police & Fire Games 2024, competição internacional que reúne profissionais das forças de segurança de diversos países. A equipe rondoniense se destacou ao conquistar o título de campeã no futsal e o 3º lugar no futebol 7 (fut7), resultados que evidenciam o talento e a dedicação dos atletas.



A equipe campeã foi composta pelos policiais Coronel Cavalcante, Cabo de Deus, Sargento Souza, Sargento Cleisson, Cabo Nogueira, Sargento Benício e Sargento Pessoa, que demonstraram determinação, disciplina e espírito de equipe durante toda a competição.



Pedro Fernandes expressou sua satisfação com o desempenho dos policiais e destacou o reconhecimento da emenda parlamentar destinada ao incentivo do esporte, recurso que foi essencial para viabilizar a participação dos atletas no torneio. “Fiquei muito grato pelo reconhecimento e, acima de tudo, feliz em ver que nosso apoio ao esporte resultou em conquistas tão expressivas. O esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social, promovendo saúde, disciplina, integração e fortalecendo o espírito de equipe”, afirmou o deputado.



O parlamentar ressaltou que investir no esporte, especialmente entre profissionais da segurança pública, é fundamental não apenas para a promoção da saúde física e mental, mas também para estimular a união e a motivação entre os servidores. “Nossos policiais enfrentam desafios diários para proteger a população, e poder apoiar iniciativas que valorizam esses profissionais é motivo de orgulho. Essas vitórias são um reflexo da dedicação deles e do impacto positivo que o incentivo certo pode proporcionar”, destacou Pedro Fernandes.



Além das conquistas esportivas, Pedro Fernandes reforçou a importância de continuar investindo em projetos que estimulem a prática esportiva em diferentes áreas da sociedade. “O esporte conecta, inspira e transforma. Seguiremos comprometidos em apoiar ações que promovam o bem-estar, a integração comunitária e valorizem nossos servidores públicos, especialmente aqueles que se dedicam com tanto empenho à segurança de Rondônia”, concluiu.



O sucesso da equipe rondoniense no European Police & Fire Games 2024 é mais um exemplo de como o incentivo ao esporte pode gerar grandes resultados, fortalecendo não apenas a imagem das forças de segurança, mas também promovendo o desenvolvimento humano e social.



Fonte: Ivan Lara- Jornalista

Foto: Assessoria