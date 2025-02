Gabinete da Presidência da ALE recebe vereador Renato Padeiro para tratar de demandas de Ariquemes

O chefe de gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) Rogério Gago da Silva, recebeu nesta quinta-feira 20, a visita do vereador de Ariquemes Renato Padeiro, para tratar de importantes demandas do município. Durante o encontro, foram discutidas estratégias para viabilizar novos investimentos, especialmente nas áreas de infraestrutura, saúde e educação, setores prioritários para o desenvolvimento local.



Rogério Gago reafirmou o compromisso do presidente Alex Redano (Republicanos) com a cidade, destacando que o diálogo constante com as lideranças municipais é fundamental para garantir que as necessidades da população sejam atendidas de forma eficiente e ágil.



“O gabinete da presidência está de portas abertas para ouvir e apoiar as demandas de Ariquemes. O município é uma referência no estado, e nosso trabalho conjunto com a Câmara Municipal é essencial para assegurar mais recursos, obras e qualidade de vida para todos”, afirmou Rogério.



O vereador Renato Padeiro destacou a importância da parceria entre o Legislativo estadual e municipal, agradecendo a receptividade e o compromisso do presidente da ALE. “Essa união de esforços é o que faz a diferença. Viemos apresentar as prioridades para Ariquemes, e saímos confiantes de que boas notícias virão em breve”, afirmou o parlamentar municipal.



Entre as pautas apresentadas, destacaram-se solicitações para pavimentação asfáltica, ampliação da rede de atendimento à saúde e investimentos em educação, além de projetos voltados ao fortalecimento da agricultura familiar e ao fomento do comércio local.



A expectativa é de que, com o apoio da Assembleia Legislativa, as demandas se transformem em ações concretas, impulsionando ainda mais o crescimento de Ariquemes e proporcionando melhores condições de vida para a população.



Texto: Mateus Andrade- jornalista

Foto: Rafael Oliveira- secom Alero