Líder da federação PSDB-Cidadania elogia divulgação prévia de pauta de votação da Câmara

O líder da federação PSDB-Cidadania, deputado Adolfo Viana (PSDB-BA), acredita que o ano será produtivo na Câmara dos Deputados sob a liderança do presidente Hugo Motta (Republicanos-PB). Ele elogiou o método de condução dos trabalhos que o novo presidente pretende adotar no Plenário.

“Eles estão trabalhando para oferecer previsibilidade, para que os projetos estejam com antecedência no sistema da Casa e as votações comecem às 16 horas nas terças e nas quartas-feiras”, destacou Viana.

“Isso permite que todos os deputados saibam antecipadamente o que vai ser votado e todo mundo poderá dar sua melhor contribuição para os projetos que serão apreciados.”

Fusão

À frente da liderança PSDB-Cidadania pelo quarto ano consecutivo, Adolfo Viana disse que os partidos continuarão atuando em defesa das pautas importantes para o Brasil e lembrou que o PSDB poderá em breve se fundir com algum outro partido.

“A gente tem discutido a ampliação da nossa federação, mas também com possibilidade de fusão com outros partidos de centro, que é onde o PSDB e o Cidadania sempre se encontraram.”