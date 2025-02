Os deputados reúnem-se nesta quinta-feira (6), às 9 horas, no Plenário Ulysses Guimarães, para votar sete acordos internacionais.

Entre eles, dois acordos de cooperação técnica (um com a Tunísia e outro com o Camboja) e dois sobre serviços aéreos (um com o Catar e outro com a República Dominicana).