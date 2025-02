Presidente da Assembleia Legislativa recebe lideranças de Ariquemes para tratar de demandas do município

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), recebeu na Presidência da Casa uma comitiva de lideranças de Ariquemes para discutir demandas prioritárias do município. Entre os presentes estavam o presidente da Câmara de Ariquemes, Filipe Rosique (União Brasil), o vice-prefeito André Rossetto (PL), o superintendente de eficiência pública, Dr. Tácio Farias, e a secretária executiva regional de Governo, Benedita de Oliveira.

Durante o encontro, foram debatidos temas de interesse da população de Ariquemes, incluindo investimentos em infraestrutura, saúde e educação. As lideranças municipais apresentaram pleitos que visam melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e impulsionar o desenvolvimento da cidade. O presidente Alex Redano destacou a importância da parceria entre os poderes legislativo e executivo para garantir avanços concretos para a região.

"Nosso compromisso é trabalhar em conjunto para atender às necessidades da população de Ariquemes e de todo o estado de Rondônia. Essa proximidade com as lideranças municipais é fundamental, para que possamos direcionar recursos e esforços para as áreas que mais precisam", afirmou Alex Redano.

O presidente da Câmara de vereadores de Ariquemes, Filipe Rosique (União Brasil), reforçou a necessidade de ações conjuntas para fortalecer a infraestrutura do município e garantir mais investimentos. Já o vice-prefeito André Rossetto destacou a relevância do apoio da Assembleia Legislativa para viabilizar projetos estratégicos que beneficiem a cidade.

A reunião também contou com a presença do advogado Tácio Farias, que pontuou a importância de alinhar as estratégias do governo estadual com as demandas locais, e presente também a secretária Benedita de Oliveira, que destacou a atuação do Executivo estadual na articulação de políticas públicas para Ariquemes.