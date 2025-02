Novo líder do PL destaca como prioridade a aprovação da anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro

O novo líder do PL, o maior partido da oposição, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou que em 2025 a bancada vai buscar apoio para fazer avançar na Casa o projeto que concede anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 ( PL 2858/22 ).

O partido, que reúne 92 deputados, defende a revisão das penas para alguns do condenados nos atos de depredação nas sedes dos Poderes. Sóstenes afirmou que as penas foram definidas em "desrespeito ao devido processo legal", o que, segundo ele, resultou em cenário de "injustiça aos que estão cumprindo pena acima do que deveriam cumprir".

Fiscalização do governo

Em entrevista à TV Câmara , o líder do PL também enfatizou o papel de fiscalizador que será exercido pelo partido. "A prioridade é fiscalizar bastante o governo que está endividando cada vez mais as nossas estatais e gerando inflação", criticou.

"A fiscalização vai ser uma prioridade da equipe técnica que vamos montar na liderança", adiantou o líder.

Desafios de Motta

Sóstenes afirmou ter boas expectativas em relação à liderança do novo presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), mas fez uma ressalva sobre o desafio de conciliar posturas divergentes na Casa. "O Hugo Motta é uma pessoa de franco diálogo, muito equilibrado", elogiou.

O líder acredita que o novo presidente enfrentará dificuldades "por ter feito um arco de aliança muito grande, de todos os partidos de governo e da oposição". "Ter de agradar todos esses partidos não é uma tarefa muito fácil, mas ele é muito competente, vai conseguir."

Sobre as demais pautas do PL, Cavalcante informou que deverão ser definidas em reunião interna da bancada prevista para a terça-feira (11).