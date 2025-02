Líder do PRB quer evitar polarização e continuar focando na defesa do bem-estar animal

O deputado Fred Costa (MG), líder do PRB na Câmara dos Deputados pelo sétimo ano consecutivo, afirmou que o partido deverá continuar colocando o debate de ideias e o bom senso acima de discussões polarizadas.

“O que a gente busca é o equilíbrio, o bom senso, o desenvolvimento do País à frente de qualquer disputa ou polarização", resumiu Costa, ressaltando a importância do Parlamento para isso.

Prioridades

Como pautas prioritárias para 2025, ele destacou o bem-estar animal, o tratamento do câncer e a prevenção de catástrofes naturais.

“Obviamente, do ponto de vista especial do meu mandato, a prioridade é a defesa do bem-estar animal, tendo essa como a pauta do meu coração”, disse.

Sociedades anônimas de futebol

O líder disse ainda que o partido deverá atuar na reformulação das sociedades anônimas de futebol (SAFs). Aprovado em 2021, o Projeto de Lei 5516/19 , do Senado Federal, permitiu transformar clubes de futebol em empresas. Fred Costa foi relator da proposta, que virou a Lei 14.193/21 . “Agora nós teremos a reformulação da SAF”, adiantou o parlamentar.