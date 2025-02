Ação para recuperação de ruas com 500 toneladas de asfalto é realizada pelo governo de Rondônia em Vilhena

Com o intuito de realizar a recuperação das vias urbanas de Vilhena, o governo de Rondônia deu início à operação tapa-buraco, que visa a recomposição total das ruas deterioradas, melhorando a trafegabilidade, tanto para pedestres quanto para motoristas. A ação, que teve início no dia 27 de janeiro, prioriza ruas com maior necessidade de reparos, e vai seguir atendendo diferentes bairros conforme o cronograma estabelecido pela prefeitura do município.

A iniciativa é resultado da parceria entre o governo de Rondônia, executivo municipal e o Poder Legislativo. A recomposição das vias é realizada pela 6ª Usina de Asfalto do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO). Para a execução dos trabalhos, foram disponibilizadas 500 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), material de alta durabilidade e qualidade, ideal para pavimentação e recuperação de ruas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a operação é essencial para garantir melhores condições de mobilidade à população, promovendo mais segurança e conforto nas vias públicas.

O gerente da 6ª Usina de Asfalto de Vilhena, Eudes Ferreira da Costa Junior, ressaltou que, “a parceria é fundamental para avançarmos na infraestrutura do município. Neste viés, é importante pontuar que o governo tem mobilizado no sentido de promover projetos para a execução destas vias, possibilitando bem-estar aos vilhenenses”