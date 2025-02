Parceria entre Jean Mendonça e vereador Arlindo Neto beneficia população de Santa Luzia com investimentos em saúde, iluminação e agricultura

A colaboração entre o deputado Jean Mendonça e o vereador Arlindo Neto tem gerado resultados significativos para o município de Santa Luzia, com investimentos direcionados à saúde, infraestrutura e agricultura. A pedido do vereador, o deputado destinou R$ 340 mil para a compra de uma ambulância, que será utilizada pela secretaria municipal de obras, e mais R$ 300 mil para a instalação de iluminação de LED na ciclovia da cidade.

De acordo com Arlindo Neto, essas ações atendem a demandas antigas da população. “Nosso mandato está em sintonia com os anseios dos moradores. Vamos continuar trabalhando em parceria com o deputado Jean Mendonça para ampliar nossa atuação, beneficiando tanto a área urbana quanto a rural,” afirmou o vereador.

Além dos investimentos em saúde e infraestrutura, a parceria também tem fortalecido o setor agrícola local. Foram liberados mais de R$ 160 mil para a aquisição de implementos agrícolas, como uma carreta, uma pá agrícola e um colhedor de milho, por meio da EMATER. A Associação dos Pequenos Produtores Rurais Goiás (ASPRUGO) também foi beneficiada, recebendo R$ 54 mil para a compra de um misturador de ração e um distribuidor de calcário.

Para o vereador Arlindo Neto, essas iniciativas demonstram o compromisso do deputado Jean Mendonça em atender às necessidades da população, promovendo melhorias que impactam diretamente a qualidade de vida dos moradores de Santa Luzia.