Deputado Cirone Deiró destina recursos para educação em Colorado do Oeste

Em recente visita ao município de Colorado do Oeste, o deputado Cirone Deiró entregou ao prefeito Edinho da Rádio uma nota de empenho no valor de R$ 403 mil. O recurso será utilizado para a construção de uma sala de recreação e atividades físicas destinada a atender os alunos da Escola Marcos Donadon. A licitação e a contratação da empresa responsável pela execução das obras serão conduzidas pela Prefeitura.



O prefeito Edinho da Rádio ressaltou a importância da liberação dos recursos para fortalecer as ações na educação do município. “Estamos muito agradecidos pelo apoio e pela parceria do deputado Cirone, que já neste início do nosso mandato tem destinado recursos para viabilizar nosso plano de governo, que é melhorar o atendimento à população em todas as áreas. Além desse investimento para a Escola Marcos Donadon, Cirone também fez entregas significativas para apoiar nossos agricultores,” destacou.



Cirone também entregou uma plantadeira de 4 linhas para atender os agricultores da Associação dos Produtores Rurais do Vale do Barroso, localizada na Linha 5 km 18, em Colorado do Oeste. O equipamento foi solicitado em 2024 pelo ex-vereador João Victor. Cirone já destinou recursos para a aquisição de um perfurador de solo, uma carreta e uma colhedora de forragens para atender os agricultores da Associação dos Produtores Rurais do Vale do Barroso. “Esses equipamentos fazem a diferença em nossa rotina de trabalho,” afirmou o agricultor e presidente da associação, Tiago Gomes.



A presidente da Câmara Municipal, vereadora Michelly Martins, afirmou que a construção da sala de recreação na Escola Marcos Donadon é um passo fundamental para o desenvolvimento integral dos alunos. A vereadora Michelly explicou que o novo espaço, que será construído com os recursos liberados pelo deputado Cirone, oferecerá aos estudantes a oportunidade de praticar atividades físicas de maneira segura e orientada, promovendo saúde, disciplina e trabalho em equipe. “Além disso, a sala de recreação contribui para o fortalecimento de habilidades motoras, cognitivas e sociais, que são essenciais para o crescimento e a formação de cidadãos mais equilibrados e preparados,” explicou.



A vereadora Michelly Martins também enfatizou que a prática de esportes na escola é uma excelente ferramenta para combater a ociosidade e promover valores como respeito, cooperação e superação. “Com um ambiente adequado e bem estruturado, os alunos têm a chance de explorar suas potencialidades, estimulando o prazer pelo esporte e garantindo um futuro mais saudável e dinâmico,” finalizou.