Prefeitura de Rolim de Moura avança na construção da ponte de concreto na Linha 196 lado sul

Está em construção uma nova ponte mista, composta de concreto armado e aço, na Linha 196, Km 02 – Lado Sul, zona rural de Rolim de Moura (RO). A ponte, com 30 metros de comprimento e 5,20 metros de largura, está sendo construída sobre o Rio Bamburro conhecido como Rio Bambu e representa uma obra de importante impacto para a infraestrutura rural do município. A construção, viabilizada por uma emenda parlamentar do senador Confúcio Moura no valor de R$ 1.676.292,07, ficará sob responsabilidade da construtora Valtran LTDA. O vereador Cidinei Furtunato também buscou apoio junto ao senador para a construção da ponte atendendo a demanda dos produtores. A ordem de serviço foi assinada no início do mês pelo prefeito Aldo Júlio.

A nova ponte é uma conquista significativa para a comunidade local, que enfrentou dificuldades após a estrutura original ser destruída durante as chuvas de 2022. Na ocasião, a prefeitura realizou uma reconstrução com madeira. Com a nova ponte de concreto e aço, o problema será definitivamente resolvido.

O prefeito Aldo Júlio expressou sua gratidão ao senador Confúcio Moura e destacou a importância da obra para o município. “Essa ponte é um marco para nossa cidade. Após as chuvas de 2022, tivemos que agir rapidamente e construir uma estrutura provisória de madeira.

O vice-prefeito Alcides Rosa visitou a obra nesta quarta-feira (29) e avaliou como uma importante conquista da comunidade mais uma obra estruturante sendo executada no município. “Agora, com essa nova ponte de concreto e aço, estamos entregando uma solução definitiva que proporcionará segurança, durabilidade e eficiência para todos que dependem desta via. Quero agradecer ao senador Confúcio Moura por sua visão e compromisso com Rolim de Moura. É por meio de parcerias como esta que conseguimos realizar obras que impactam diretamente a vida das pessoas e o desenvolvimento do nosso município,” afirmou o vice-prefeito rolimourense.

O prefeito Aldo Júlio também destacou o papel do vereador Cidinei Fortunato, que foi fundamental para viabilizar os recursos necessários para a construção. “Quero reconhecer o esforço do vereador Cidinei Fortunato, que em conversa com o senador Confúcio Moura apresentou a necessidade de resolver essa situação e garantir a segurança de todos que utilizam essa via. Sua atuação foi essencial para que hoje pudéssemos dar esse passo tão importante,” acrescentou Aldo Júlio.