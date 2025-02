Em reunião com o MP e Polícia Militar, Prefeitura de Jaru apresenta projeto para sinalização de trânsito no município

Na sexta-feira, 31, o prefeito Jeverson Lima e o vice-prefeito Grécio Benedito se reuniram com o promotor de justiça Dr. Victor Ramalho Monfredinho e o Major Watson Lima de Souza, representante do comando do 8º Batalhão da Polícia Militar em Jaru.

O encontro teve como objetivo a apresentação do projeto de sinalização horizontal e vertical das ruas e avenidas do município,

O plano, elaborado pela Prefeitura de Jaru, por meio da empresa GTX engenharia, abrange a demarcação e sinalização de todas as vias urbanas, incluindo os bairros residenciais e o distrito de Tarilândia.

Conforme a explanação realizada pelos engenheiros Amanda, Geovana e Marcelo, entre as melhorias previstas, estão a instalação de mini-rotatórias construída com tachões, implantação de faixas de pedestres elevadas, substituição de semáforos, dispositivos auxiliares para direcionar o fluxo de veículos, sinalização especial em locais de grande movimentação, como igrejas e escolas, entre outros.

O prefeito destacou que o principal objetivo do projeto é aumentar a segurança no trânsito, prevenir acidentes e salvar vidas no município. “O próximo passo será firmar um convênio com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para viabilizar a execução das obras”, explicou.