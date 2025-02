Governo de RO executa 37 quilômetros de microrrevestimento na RO-370, entre Cabixi e trevo de Colorado do Oeste

O governo de Rondônia está realizando obras de microrrevestimento na Rodovia-370, no trecho que liga o município de Cabixi ao trevo de Colorado do Oeste, na região Cone Sul, totalizando 37 quilômetros de melhorias no local. O serviço, executado pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), retomou na segunda quinzena de janeiro, e tem como objetivo aumentar a durabilidade do pavimento, proporcionando mais segurança nas estradas.

O microrrevestimento consiste na aplicação de uma camada de material asfáltico sobre a pista, restaurando a superfície da Rodovia, melhorando a aderência dos veículos e prevenindo o desgaste precoce causado pelo tráfego intenso e pelas variações climáticas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a melhoria da malha viária tem impacto direto no desenvolvimento econômico do estado. “O governo tem trabalhado para garantir que as rodovias estaduais estejam sempre em boas condições. A RO-370 é uma via essencial para economia da região, pois facilita o escoamento da produção e o deslocamento da população. A obra oferece infraestrutura eficiente, impulsiona o crescimento do estado e garante mais segurança para quem utiliza as estradas”, ressaltou.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

De acordo com o diretor-geral adjunto do DER-RO, Philipe Maia, o governo de Rondônia segue investindo em infraestrutura para garantir rodovias bem conservadas em todas as regiões do estado. “A manutenção preventiva da malha viária nas rodovias sob responsabilidade do estado é importante, pois prolonga a vida útil do pavimento, evitando problemas como rachaduras e desgastes que podem comprometer a segurança dos motoristas. Além disso, essa é uma técnica avançada que melhora a qualidade da pista”, salientou.