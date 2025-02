Prefeitura de Jaru realiza entrega de kits maternidade

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, realizou na última sexta-feira, 31, no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS II, a entrega de kits maternidade para gestantes atendidas pelos programas sociais do município.

A ação faz parte do programa Mamãe Cheguei, executado em Jaru por meio de parceria entre a prefeitura e o Governo de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Assistência Social – Seas, que tem como objetivo oferecer suporte às futuras mães em situação de vulnerabilidade.

Cada kit contém itens essenciais para os primeiros cuidados com o bebê, como fraldas descartáveis, banheira, bolsa, entre outros produtos que garantem mais conforto e segurança para as mães e seus recém-nascidos. Além dos kits, as gestantes também receberam orientações e acompanhamento das equipes de assistência social.

A entrega foi conduzida pela secretária municipal de Assistência Social, Edileuza Souza Sena, acompanhada da secretária-executiva Danieli Aline de Oliveira Nery, da gerente regional da Seas em Jaru, Phabiana Oliveira, e das coordenadoras Edineli Moreira Gonçalves e Deniza Ferreira de Paula Pantoja.