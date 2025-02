Van Hattem defende resgate do papel do Congresso em discurso antes das eleições para a Câmara

O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) concedeu entrevista nesta manhã ressaltando suas propostas para a presidência da Câmara dos Deputados no próximo biênio. O parlamentar concorre ao cargo ao lado dos deputados Hugo Motta (Republicanos-PB) e Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ).

Van Hattem defendeu o impeachment do presidente Lula e a anistia a todos os “perseguidos políticos". Ele também disse que vai trabalhar para combater a corrupção, evitar o aumento de impostos e reduzir despesas. Além disso, o deputado prometeu “colocar o Congresso no seu lugar de respeito, porque hoje o STF [Supremo Tribunal Federal] está passando por cima de nossas atribuições”.

Biografia

Van Hattem é jornalista e cientista político. Ele tem 39 anos e está em seu segundo mandato de deputado federal. Ele é coordenador da comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha os danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

O deputado também fez parte do grupo de trabalho (GT) criado na Câmara para discutir o Projeto de Lei 2630/20 , que pretende regulamentar as redes sociais e combater as chamadas fake news. É autor de 96 projetos de lei, entre eles vários que tratam da situação de calamidade decretada ano passado em diversos municípios gaúchos.

Mesa Diretora

A Mesa Diretora é responsável pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa. Entre suas atribuições, também está a promulgação de emendas à Constituição, juntamente com o Senado.

A Mesa compõe-se da Presidência (presidente e dois vice-presidentes) e da Secretaria — formada por quatro secretários e quatro suplentes.

A eleição do presidente e demais cargos será realizada de forma presencial, a partir das 16 horas, com urnas dispostas no Salão Verde e no Plenário.