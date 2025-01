Governo de Rondônia realiza obras de encascalhamento na RO-420 para melhorar tráfego durante período chuvoso

Com o objetivo garantir de melhores condições de tráfego para motoristas e moradores da região, especialmente durante o período chuvoso. O governo de Rondônia está realizando obras de encascalhamento em trechos da RO-420, no sentido ao distrito de Jacinópolis. As frentes de trabalho atuam na melhoria de trechos da rodovia, promovendo a compactação do solo e aplicação de cascalho para reforçar a estrutura da estrada. De iniciativa do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), Os serviços estão sendo executados pela 15ª Residência Regional do DER-RO, em Buritis.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha a RO-420 é uma estrada estratégica aos produtores e moradores dessa região, e esse trabalho de encascalhamento demonstra o compromisso em proporcionar mais segurança e mobilidade.~~O governo do estado segue investindo na recuperação e manutenção das rodovias, para promover o progresso e a qualidade de vida da população,” ressaltou.

Segundo o diretor-geral adjunto do DER-RO, Philipe Maia, esse trabalho de encascalhamento melhora a qualidade da estrada e reduz transtornos aos usuários, especialmente no período de chuvas intensas. ~Estamos trabalhando em outras rodovias com diversas frentes de serviço para garantir estradas trafegáveis para usuários,” pontuou.

Cerca de 6 quilômetros de encascalhamento é concluído na RO-420

A residente substituta da 15ª Residência Regional do DER-RO em Buritis, Juliana Gonçalves, reforçou que os trabalhos seguem um planejamento estratégico para atender as necessidades mais urgentes da rodovia. “Estamos atuando em trechos que necessitam de reforço na estrutura da via, priorizando o encascalhamento para garantir que a estrada continue segura e transitável. Hoje vamos concluir cerca de 6 quilômetros de encascalhamento na RO-420, também resolvemos com rapidez a situação do bueiro na linha 4, que foi levado pelas fortes chuvas recentemente. O aterro foi restaurado e reforçado; colocação de tubo, logo o tráfego foi restabelecido, e assim, a população pode utilizar a rodovia sem transtorno”, explicou.