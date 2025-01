Deputado Alex Redano recebe prefeito de Candeias do Jamari para discutir projetos e emendas em benefício do município

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) recebeu nesta quarta-feira, 29 em seu gabinete o prefeito de Candeias do Jamari, Lindomar Garçom, também filiado ao Republicanos. O encontro teve como objetivo alinhar ações e discutir projetos que possam impulsionar o desenvolvimento do município, com foco em melhorias para a população.



Durante a reunião, foram tratados temas como a destinação de emendas parlamentares para áreas prioritárias, como saúde, educação, infraestrutura e assistência social. O deputado Alex Redano reafirmou seu compromisso com Candeias do Jamari, destacando a importância de investimentos que atendam às demandas locais e promovam a qualidade de vida dos moradores.



Nos últimos quatro anos, o deputado já destinou diversas emendas para o município, com foco em áreas essenciais como saúde, ação social, obras e educação. Esses recursos têm contribuído significativamente para o desenvolvimento de Candeias do Jamari, beneficiando diretamente a população.



O prefeito Lindomar Garçom agradeceu o apoio do deputado e ressaltou a importância da parceria entre o legislativo e o executivo para o avanço do município. "Essa união de esforços é fundamental para garantir que os recursos cheguem onde são mais necessários, beneficiando diretamente a população", afirmou Garçom.



Alex Redano finalizou o encontro frisando seu compromisso em dar continuidade ao destino de emendas que atendam às necessidades do município. "Candeias do Jamari é uma cidade que precisa do nosso apoio, e seguirei trabalhando para garantir que os recursos cheguem a quem mais precisa, promovendo desenvolvimento e qualidade de vida", declarou o deputado.



O encontro reforçou a atuação conjunta dos representantes do Republicanos em prol de Candeias do Jamari, demonstrando o compromisso da legenda com o desenvolvimento regional e o bem-estar da comunidade. A expectativa é que, a partir desse diálogo, novas ações sejam implementadas para atender às necessidades do município.