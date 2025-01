Credenciamento de hospitais vai ampliar atendimento na saúde, diz Cirone Deiró

Em um esforço conjunto para fortalecer o atendimento de saúde na região da Macro 2, que tem Cacoal como base e atende 35 municípios, o deputado Cirone Deiró tem trabalho em parceria com o governador Coronel Marcos Rocha, o secretário de Estado de Saúde, Coronel Jefferson Rocha, o Dr. Élcio Barony de Oliveira e a equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde (SESAU) para viabilizar o credenciamento de hospitais privados no interior do estado. O objetivo é garantir maior agilidade e qualidade no atendimento à população, superando desafios burocráticos e cumprindo as exigências legais.

Recentemente, a convite do deputado Cirone, o secretário de Saúde e a equipe técnica da SESAU estiveram em Cacoal para conhecer a estrutura de instituições hospitalares locais, a exemplo do Hospital dos Acidentados e a Anga Medicina e Diagnóstico, entre outros. A visita técnica foi fundamental para avaliar as condições dessas instituições e identificar possibilidades de parceria e contratação de serviços.

Nesta semana, a iniciativa alcançou um marco importante com a assinatura do contrato entre a SESAU e o Hospital dos Acidentados, que permitirá a realização de cirurgias de quadril. Esse acordo representa um avanço significativo na descentralização das ações de saúde na Macro 2, ampliando e facilitando o acesso da população a serviços essenciais. O deputado Cirone continua trabalhando para ampliar a contratação de cirurgias e exames de outras especialidades médicas.

O deputado Cirone Deiró agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha por mais essa conquista, que beneficia não apenas Cacoal, mas também os demais municípios da região que são atendidos pela Macro 2. “A parceria reforça o compromisso do governador Coronel Marcos Rocha em melhorar a infraestrutura de saúde e garantir atendimento para todos os pacientes que necessitam desse atendimento especializado", destacou Cirone.