Deputado Jean Mendonça e prefeita Marcilene unem forças para ampliar atendimento a crianças com deficiência em Pimenta Bueno

O deputado Jean Mendonça, acompanhado da vereadora Andréia da Kamomila e da prefeita Marcilene, esteve reunido com a diretoria do Centro de Atendimento às Pessoas Especiais (CENAPE) de Pimenta Bueno. Estiveram presentes a presidente da instituição, Maria Salete, a vice-presidente Dra. Rosângela, a diretora Telma Lemke, o diretor financeiro Valdir Rodrigues, a conselheira Maria de Fátima, a relações-públicas Maria Auxiliadora e a coordenadora Donatila Morais.

A reunião, solicitada pelo deputado Jean Mendonça, teve como objetivo fortalecer as ações da instituição no atendimento a crianças com deficiência. Durante o encontro, os representantes do CENAPE destacaram a crescente demanda por vagas, especialmente para crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista (TEA).

A diretora Telma Lemke relatou que dezenas de famílias procuram diariamente a instituição em busca de vagas e diagnósticos para seus filhos. Ela ressaltou que a falta de profissionais da área da saúde, como médicos, psicólogos e terapeutas, têm limitado a capacidade de atendimento do CENAPE. “ Quando temos que informar às mães que não podemos atender seu filho, porque não temos profissionais, somos tomados por um sentimento de impotência e tristeza muito grande,” desabafou a diretora.

Diante da situação, os representantes do CENAPE solicitaram recursos para a contratação de profissionais especializados, visando garantir o atendimento das crianças já a partir deste ano. O deputado Jean Mendonça comprometeu-se a disponibilizar recursos imediatamente para a prefeitura, agilizando a contratação dos profissionais necessários. Ele explicou que a liberação de recursos para a prefeitura é mais ágil, permitindo que o município faça o repasse à instituição ou contrate diretamente os especialistas.

A vereadora Andréia da Kamomila destacou a importância da união entre o deputado Jean Mendonça, a Câmara de Vereadores e a prefeita Marcelene para resolver essa importante demanda das famílias que estão na fila de espera por atendimento no CENAPE. “Essa iniciativa demonstra o compromisso de todos em atender às famílias que sofrem diariamente com a falta de atendimento para seus filhos. Agradeço ao deputado Jean Mendonça pela sensibilidade em disponibilizar os recursos, permitindo que a secretaria de saúde agilize a contratação dos profissionais necessários. Agradeço também a prefeita Marcilene que tem se mostrado comprometida com o atendimento e a inclusão das crianças com deficiência,” afirmou, ao destacar que essa união busca aliviar a angústia das famílias que aguardam na fila de espera por atendimento especializado, garantindo que as crianças com deficiência recebam o suporte necessário de forma rápida e eficiente.