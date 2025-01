Obras de R$ 3 milhões transformam Parque do Buriti em Seringueiras

Com 90% das obras concluídas, em breve, a população seringueinense receberá o novo Parque do Buriti, localizado próximo à BR-429. Após a conclusão da obra, o espaço, que recebeu investimento de R$ 2.897.467,50 milhões, promete impulsionar o turismo da região. Os trabalhos são resultado das ações municipalistas do governo de Rondônia, em parceria com a prefeitura municipal. O Parque foi projetado para ser um espaço que ofereça lazer, cultura e turismo em um único local.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Parque do Buriti representa um marco para o desenvolvimento do município. “Estamos investindo em qualidade de vida, levando infraestrutura moderna para melhorar a segurança e o bem-estar da nossa população.”

De acordo com o secretário da Seosp, Elias Rezende, a arborização, a ponte de madeira e o totem com o nome do município tornam o espaço uma atração turística capaz de atrair visitantes de toda a região. “O Parque do Buriti é um exemplo de como a infraestrutura pode transformar o futuro de um município”, salientou.

A entrega do Parque do Buriti consolidará Seringueiras como referência em valorização de espaços públicos, oferecendo uma área de lazer segura, moderna e acessível às famílias. Além disso, o projeto fortalece o desenvolvimento urbano e fomenta o turismo regional, demonstrando o compromisso do governo de Rondônia com o progresso e bem-estar da população.

Entre os destaques da estrutura estão: