Governo de Rondônia realiza recuperação asfáltica na Rodovia-471, no município de Cacoal

O governo de Rondônia está realizando a recuperação asfáltica da RO-471, um dos principais eixos rodoviários da região do Café, no município de Cacoal. As obras, executadas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), iniciaram no dia 24 de janeiro e seguem conforme cronograma.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos na malha viária do estado são essenciais para promover o crescimento econômico, proporcionando benefícios à população. “O governo segue trabalhando para levar melhorias estruturais a todas as regiões. A RO-471 tem uma função estratégica no desenvolvimento do agronegócio, e as obras são fundamentais para fortalecer o setor produtivo”, salientou.

De acordo com o gerente da Usina de Asfalto de Cacoal, Sebastião Cardoso, os trabalhos na Rodovia incluem a recuperação do pavimento danificado e a aplicação de nova camada asfáltica. “Essa é uma região de relevância econômica ao estado, especialmente para o setor cafeeiro. A recuperação está sendo executada em cerca de 22 quilômetros, sentido município de Ministro Andreazza. Com a revitalização, os produtores rurais terão melhores condições de transporte e logística”, explicou.

O diretor-geral adjunto do DER-RO, Philipe Maia, ressaltou a importância da iniciativa para infraestrutura rodoviária de Rondônia. “A equipe está empenhada em deixar nossas estradas trafegáveis em qualquer estação do ano, garantindo trafegabilidade com segurança.”