Rolim de Moura inicia implantação do Projeto Cidade Inteligente

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO) iniciou a implantação do Projeto Cidade Inteligente, uma iniciativa inovadora que promete transformar a cidade em um ambiente mais seguro, conectado e acessível. Entre as primeiras ações do projeto, estão a instalação de 59 câmeras de videomonitoramento, sendo 44 delas com tecnologia de inteligência artificial, e a construção das Ilhas Digitais – espaços públicos equipados com infraestrutura de tecnologia da informação (TI), que oferecerão internet gratuita, energia elétrica e outros recursos digitais para a população.

O Projeto Cidade Inteligente é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura e o Instituto Federal de Rondônia (IFRO), viabilizado por meio de uma emenda parlamentar do senador Confúcio Moura. A proposta engloba diversas iniciativas tecnológicas voltadas para melhorar o bem-estar, a segurança pública e os serviços nas áreas de saúde, educação, empreendedorismo e inovação.

Além das Ilhas Digitais e das câmeras de videomonitoramento, o projeto prevê:

– Criação do Centro de Controle e Monitoramento na sede da Polícia Militar.

– Modernização tecnológica, com a aquisição de 60 desktops para atender às novas demandas.

– Geoprocessamento e preservação ambiental, utilizando drones e tecnologia RTK para mapear o território urbano e monitorar áreas de preservação.

– Parceria com o IFRO para desenvolver soluções nas áreas de saúde e educação.

– Infraestrutura de processamento de dados, com a instalação de um novo Centro de Processamento de Dados (CPD), aumentando a segurança e eficiência do sistema.

Ilhas Digitais

As Ilhas Digitais, que estão sendo construídas em locais estratégicos da cidade, como a esquina da Prefeitura, o canteiro central da Avenida 25 de Agosto e a praça pública de Nova Estrela, serão verdadeiros polos de inclusão digital. Esses espaços oferecem:

– Internet gratuita.

– Tomadas para carregar dispositivos móveis.

– Espaços para estudo e trabalho.

– Oficinas e treinamentos em tecnologia da informação.

– Acesso a recursos de educação e cultura online.

Os principais beneficiados serão estudantes, trabalhadores remotos, empreendedores e comunidades que precisam de um local para se reunir, estudar ou trabalhar.

Videomonitoramento

Com 59 câmeras modernas e integradas ao Centro de Controle da Polícia Militar, o sistema de videomonitoramento é um marco no aumento da segurança pública. As câmeras contam com tecnologia para reconhecer placas de veículos, identificar movimentos suspeitos e fornecer dados essenciais para prevenir crimes e agilizar respostas às ocorrências.

O projeto também traz avanços na área da saúde, permitindo maior integração dos sistemas municipais. Por meio de novas tecnologias, será possível, por exemplo, que a população agende consultas médicas diretamente pelo celular. Isso representa um grande passo para tornar Rolim de Moura uma cidade conectada, segura e prática.

O prefeito de Rolim de Moura, Aldo Júlio, destacou o entusiasmo com o projeto. “Estamos construindo um novo futuro para Rolim de Moura. O Cidade Inteligente não é apenas tecnologia, é inclusão, segurança e qualidade de vida. Agradeço ao senador Confúcio Moura por acreditar na nossa cidade e possibilitar essa transformação por meio de sua emenda. Estamos entregando mais conforto e praticidade à população.”

A secretária de planejamento, Kelly Naahmara Jorge, que acompanha a execução do projeto, reforçou o compromisso com a transformação digital. “O Cidade Inteligente vai muito além de câmeras e internet. Estamos implementando soluções que realmente impactam a vida das pessoas, desde a segurança até o acesso à saúde e à educação. É um trabalho que exige dedicação, mas os resultados serão transformadores para toda a nossa comunidade.”

Com o Projeto Cidade Inteligente, Rolim de Moura se destaca como uma cidade em evolução, priorizando a tecnologia e a inovação para promover inclusão social e desenvolvimento sustentável.