Ieda Chaves solicita a oferta de van para transporte de pacientes em São Francisco do Guaporé

Preocupada com o setor da saúde e o bem-estar da população, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou uma demanda importante: a aquisição de uma van para o transporte de pacientes do município de São Francisco do Guaporé, na região da BR-429, que necessitam de deslocamento para a realização de hemodiálise, exames de imagem e cirurgias em outros municípios.



O apelo foi uma indicação do vereador Hermes Bordignon, formalizado através da IND N.º 10559/2024 ao governo de Rondônia. O pleito é uma responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).



No documento, a parlamentar destacou que o deslocamento regular para tratamento de hemodiálise, em especial, é vital para os pacientes que dependem desse procedimento, considerando que a falta de acesso pode resultar em complicações graves à saúde e até mesmo colocar suas vidas em risco. “Além disso, a necessidade de exames e cirurgias encaminhados para outras localidades sobrecarrega os pacientes e seus familiares, que muitas vezes não possuem recursos para arcar com os custos de transporte”, diz a justificativa.



Ieda Chaves reiterou também que a disponibilização de uma van adequada para o transporte de pacientes promoverá maior acessibilidade e dignidade, assegurando que os cidadãos tenham condições de usufruir dos serviços de saúde de maneira segura e confortável. “Ademais, essa medida reduzirá os impactos negativos causados pela falta de transporte, permitindo que a Secretaria Municipal de Saúde organize de forma mais eficiente os encaminhamentos necessários, garantindo agilidade e qualidade no atendimento”, reiterou



Direito assegurado



Por fim, Ieda Chaves acrescentou ainda que a aquisição do veículo reforça o compromisso do Poder Executivo com a garantia do direito à saúde, previsto no Art. 196 da Constituição Federal, que estabelece que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado.