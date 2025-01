Jean Mendonça cumpre agenda em Alta Floresta D'Oeste e alinha parcerias de trabalho

A convite do vereador Flamarion da Saúde, o deputado Jean Mendonça esteve no município de Alta Floresta D’Oeste, onde foi recebido pelo prefeito Gio Damo, pelo vice-prefeito Robson Ugolini, pelo secretário de Finanças Cleber Assis, pelo secretário de Saúde Moisés Santana, pelo técnico em agricultura Odair Caldeira e por outras lideranças locais. Esse encontro proporcionou um momento importante para ouvir a administração municipal e alinhar as demandas apresentadas.

Durante a visita, o deputado reafirmou seu compromisso de trabalhar em parceria com o vereador Flamarion da Saúde e o prefeito Gio Damo para atender às necessidades da população. Ele informou ao prefeito sobre a destinação de R$ 530 mil para a saúde, atendendo uma solicitação do vereador. O prefeito e sua equipe destacaram a necessidade de uma ambulância para atender os pacientes da região.

Jean Mendonça assegurou que os recursos para a compra da ambulância, além de materiais de consumo e laboratoriais na área da saúde, já estão garantidos. O deputado se colocou à disposição para trabalhar junto ao prefeito Gio Damo e sua equipe, contribuindo para o desenvolvimento do município de Alta Floresta e de seus moradores.

O prefeito Gio Damo expressou sua gratidão pela atenção dedicada ao município e ressaltou a importância da liberação desse recurso para a compra da ambulância e de materiais essenciais para a saúde. “A saúde é uma área que exige a união de esforços para garantirmos o atendimento à nossa população,” afirmou.

O vereador Flamarion da Saúde destacou que sua parceria de trabalho com o deputado Jean Mendonça ampliará o alcance de suas ações na Câmara de Vereadores. “As demandas da população que não conseguirmos resolver no legislativo municipal serão levadas ao gabinete do deputado Jean Mendonça na Assembleia Legislativa,” informou.

Por fim, o deputado Jean Mendonça agradeceu a receptividade e reiterou seu compromisso com o desenvolvimento dos municípios e a melhoria da qualidade de vida dos moradores, tanto da área urbana quanto rural. “O desenvolvimento dos nossos municípios e distritos está entrelaçado com a vida de todos os moradores. Afinal, quem reside na cidade, muitas vezes, tem familiares na área rural. Por isso, nosso trabalho é focado tanto na cidade quanto no campo,” concluiu.