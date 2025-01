Deputado Alex Redano entrega veículo ao Conselho Tutelar de Ariquemes

Na segunda-feira (27), o deputado Alex Redano (Republicanos) realizou a entrega de um veículo novo à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES) de Ariquemes. O automóvel, fruto de uma emenda parlamentar no valor de R$ 140 mil, que será destinado ao uso exclusivo do Conselho Tutelar do município.



A entrega atende a uma solicitação da vereadora Aguida Mayara (Republicanos) e representa um importante avanço nas ações voltadas à proteção das crianças e adolescentes de Ariquemes. O investimento reforça a infraestrutura do Conselho Tutelar, garantindo mais agilidade e eficiência no atendimento das demandas da comunidade.

Durante o evento, Redano destacou o compromisso de seu mandato com as causas sociais e a necessidade de priorizar iniciativas que impactem diretamente a qualidade de vida da população. “Este veículo simboliza nosso compromisso com a proteção das crianças e adolescentes de Ariquemes. É fundamental que o Conselho Tutelar tenha as ferramentas necessárias para atuar com eficiência e rapidez nos casos que demandam atenção imediata”, afirmou o deputado.



A vereadora Aguida Mayara, que esteve presente na cerimônia, agradeceu ao parlamentar pela sensibilidade em atender a demanda do município. “Esse veículo representa um reforço essencial para o trabalho do Conselho Tutelar, que desempenha um papel fundamental na garantia dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Agradeço ao deputado Alex Redano por olhar com atenção para essa necessidade tão urgente”, declarou.



Com ações como essa, o deputado Alex Redano reafirma seu compromisso em trabalhar pelo fortalecimento das políticas públicas no estado de Rondônia. “Seguimos juntos, trabalhando por Ariquemes e por toda a população do estado. É assim que transformamos desafios em conquistas reais para a sociedade”, concluiu o parlamentar.