Agricultores agradecem trabalho do deputado Jean Mendonça, em Pimenta Bueno

A agricultora Viviane Pinheiro de França Monari, presidente da Associação dos Agricultores Marcos Freire, localizada na Linha 50, gleba 03, setor Marcos Freire, expressou sua gratidão pelo trabalho do deputado Jean Mendonça, que resultou na destinação de R$ 300 mil para a compra de implementos agrícolas, beneficiando agricultores e suas famílias. “A liberação desse recurso demonstra o compromisso do deputado Jean com o desenvolvimento da agricultura local. Com a chegada dos novos equipamentos, vamos conseguir realizar as atividades diárias com maior agilidade e qualidade,” assegurou.

O produtor Emerson também destacou a importância do apoio do deputado, afirmando que os novos implementos fortalecerá as atividades da associação. Entre os novos implementos adquiridos estão uma plantadeira, um perfurador de solo, uma carreta, uma grade e um gato pulverizador. “Nossa associação está equipada para atender a todos os associados. Agradecemos ao deputado Jean por essa importante conquista,” disse.

Donizete, outro agricultor, ressaltou que a chegada dos novos implementos trouxe um novo ânimo aos agricultores e suas famílias. “É um sentimento de que vamos ganhar em escala, produzindo mais em menos tempo. Isso possibilita diversificar as atividades da propriedade. Graças a essa parceria do deputado Jean,” afirmou.

Durante a entrega dos implementos, o deputado Jean Mendonça reafirmou seu compromisso em continuar apoiando os agricultores. “A agricultura familiar é a base da economia de muitos municípios, gerando trabalho e renda para milhares de famílias. Essa é a atividade mais acessível a todos que se propõem a trabalhar na terra e cultivar alimentos que alimentam as nossas famílias. Por isso, vamos continuar trabalhando para que novas associações sejam beneficiadas com recursos,” declarou.