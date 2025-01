Prefeitura de Jaru promove ação de dedetização nas escolas da rede municipal de ensino

A Prefeitura de Jaru intensificou os preparativos para o início do ano letivo de 2025. Entre as ações coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação – Semed, está a dedetização de todos os prédios da rede municipal de educação.

O serviço inclui a lavagem das caixas d’água, além da desinfecção de caixas de gordura, lixeiras, sanitários, ralos e depósitos, além da desinfecção das caixas d’água, caixa de gordura, lixeiras, sanitários, ralos e depósitos.

A ação faz parte do cronograma de atividades de rotina da Semed e é executada sempre no primeiro e segundo semestre letivo, com o objetivo de prevenir a propagação de insetos, pragas e roedores.