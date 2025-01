Programa Mamãe Cheguei garante kits para gestantes em Rolim de Moura

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) de Rolim de Moura divulgou um balanço do Programa Mamãe Cheguei, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado da Assistência Social (SEAS). Em 2024, foram entregues kits para gestantes do município, reafirmando o compromisso com a redução da mortalidade infantil e o fortalecimento do vínculo entre mãe e bebê.

O programa, implantado pelo Governo do Estado, oferece kits compostos por itens essenciais para o cuidado inicial com o bebê, como banheira, travesseiro, jogo de lençol, fraldas, kit pagão, macacões, camisetas, calças, meias e cueiro. Estes itens proporcionam mais dignidade às gestantes e seus filhos, incentivando o pré-natal e assegurando o básico para as famílias atendidas.

A secretária municipal de Assistência Social, Sandra Miranda, destacou a relevância do programa: “O Programa Mamãe Cheguei é um marco para as mamães de Rolim de Moura, pois garante que elas tenham uma gestação mais digna e possam proporcionar o básico para seus filhos ao nascerem. Agradeço imensamente à secretária da SEAS e primeira-dama, Luana Rocha, pelo olhar materno que deu origem a este projeto, e ao prefeito Aldo Júlio, pelo apoio constante ao trabalho da SEMAS em iniciativas como essa.”

Mais kits em 2025

A SEMAS informou que a entrega de kits continuará em 2025, beneficiando ainda mais gestantes. As mães interessadas devem atender aos critérios de elegibilidade:

• Estar inscritas no CADÚNICO, com atualização feita nos últimos 24 meses;

. Estar no máximo com 20 semanas de gestação;

• Cumprir todas as etapas de atendimento e acompanhamento no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e no Sistema Único de Saúde (SUS);

• Ter a caderneta de gestante devidamente atualizada.

As gestantes que se enquadrarem nos critérios devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) na Avenida Belo Horizonte 4451 Bairro Beira Rio, para preencher o requerimento. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

Com o apoio do Governo do Estado e da gestão municipal, a SEMAS reforça seu compromisso de proporcionar mais qualidade de vida às gestantes e seus bebês, contribuindo para um futuro mais saudável e seguro.