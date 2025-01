Mais de mil pessoas são imunizadas no Dia D de Vacinação contra a Gripe em Vilhena

No último sábado, 25, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Vilhena realizou o Dia D de Vacinação Contra a Gripe, imunizando 1.057 moradores contra o vírus em diversas localidades da cidade. A campanha teve como público-alvo pessoas a partir de 6 meses de idade.

Além das Unidades Básicas de Saúde (UBS), a vacinação também foi realizada em pontos alternativos, como as duas unidades do Supermercado Irmãos Gonçalves (localizadas na Avenida Jô Sato e na Avenida Melvin Jones), e nas igrejas Nossa Senhora do Rosário (bairro Cohab ), Assembleia de Deus (bairro União) e Assembleia de Deus de Belém (bairro Assossete).

Segundo Aline Aranha, coordenadora do Setor de Imunização, essa estratégia ampliou o alcance da campanha, facilitando o acesso da população ao serviço de vacinação.

Para quem não conseguiu se vacinar no Dia D, ainda é possível receber uma dose até o dia 31 de janeiro. Basta comparecer a uma Unidade de Saúde mais próxima, levando uma carteira de vacinação, CPF ou Cartão do SUS.