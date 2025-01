Deputado Alex Redano vistoria emenda de R$ 500 mil para playground ecológico em Machadinho

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) esteve na Escola Polo Municipal Onofre Dias Lopes, no distrito de Estrela Azul, pertencente ao município de Machadinho D’ Oeste, para acompanhar de perto a instalação de um playground que faz parte de uma emenda parlamentar na ordem de R$ 500 mil para atender Machadinho, na cidade e na zona rural, ao todo, são sete escolas beneficiadas. O recurso é destinado à aquisição de playgrounds ecológicos feitos de madeira plástica, oferecendo maior resistência, durabilidade e segurança para as áreas infantis.

A iniciativa contempla sete escolas, tanto na área urbana de Machadinho quanto na Escola Polo Onofre Dias Lopes no distrito de Estrela Azul. Durante a visita, o deputado foi acompanhado pelo vice-prefeito de Machadinho D’ Oeste, Reginaldo Marques Silva, pela secretária municipal de Educação, Iaane Aparecida da Graça Cordeiro, além de vereadores, professores e líderes comunitários.

Durante a vistoria, Alex Redano destacou a importância do investimento e reforçou o compromisso com a educação e o bem-estar das crianças. “Esse era um sonho dos alunos, professores e equipe pedagógica da escola Onofre, e trabalhamos para atendê-los prontamente. O playground ecológico não é apenas uma área de lazer, mas também um espaço que estimula o desenvolvimento infantil e a convivência entre as crianças, com segurança e respeito ao meio ambiente”, afirmou o deputado.



O vice-prefeito Reginaldo Marques Silva também reconheceu a importância da parceria com o deputado para trazer melhorias ao município. “O trabalho conjunto entre o município e o deputado Alex Redano tem garantido avanços significativos em áreas essenciais, como educação, saúde e infraestrutura”, destacou.

A secretária municipal de Educação, Iaane Aparecida da Graça Cordeiro, agradeceu o apoio de Alex Redano e ressaltou o impacto positivo da iniciativa. “Esse projeto representa um grande avanço para as nossas escolas e para as crianças. É um investimento em educação e lazer, que faz a diferença na vida dos pequenos”, afirmou.

O deputado reafirmou que continuará destinando recursos para projetos que beneficiem diretamente a população, especialmente em áreas prioritárias como educação e lazer. “É uma alegria saber que as crianças agora têm um espaço adequados e seguros para brincar e se desenvolver. Vamos continuar buscando iniciativas que melhorem a qualidade de vida das pessoas de Machadinho e de toda a região”, concluiu Redano.

Os playgrounds são fabricados com madeira plástica, um material reciclado que une sustentabilidade e durabilidade. Essa tecnologia proporciona maior resistência às condições climáticas e maior segurança para o uso infantil, além de reduzir a necessidade de manutenção constante.