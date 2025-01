Crescimento da cafeicultura em Rondônia impulsiona visitas à Rota Turística do Café

Rondônia vem se destacando pelos prêmios nacionais que tem adquirido na produção de café nos últimos anos, e esse alcance tem impulsionado o crescimento do turismo rural. A Rota Turística do Café, que percorre os municípios de Cacoal, Nova Brasilândia d’Oeste, Alta Floresta d’Oeste e Alto Alegre dos Parecis, tem atraído cada vez mais visitantes, impulsionados tanto pelo aumento na produção quanto pelos incentivos do governo de Rondônia.

Segundo dados da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), em 2023, Rondônia exportou café para 10 países, tendo maior alcance em 2024, com a exportação para 31. Esse sucesso tem gerado uma nova onda de interesse na rota turística, que oferece aos visitantes uma imersão no universo cafeeiro, com visitas a propriedades rurais, degustações e passeios pelas plantações.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o fortalecimento da Rota Turística do Café é resultado de um esforço conjunto entre o setor privado e o governo do estado. “O crescimento da produção de café em Rondônia fortalece a economia, e traz novos desafios e oportunidades no setor do agronegócio e do turismo. Estamos investindo na infraestrutura da região, melhorando as estradas e oferecendo suporte aos produtores para que o Brasil todo conheça Rondônia ainda mais, gerando emprego e renda para população”, ressaltou.

A cada ano, mais turistas conhecem a hospitalidade dos produtores locais e a beleza das paisagens

O roteiro da Rota do Café, criado pela Superintendência Estadual de Turismo (Setur), passa pelo município de Cacoal, onde o cultivo de café é predominante. A cada ano, mais turistas conhecem a hospitalidade dos produtores locais e a beleza das paisagens.

Segundo o produtor Deigson Bento, produtor de café de Cacoal, o turismo agregou uma nova fonte de renda à sua propriedade devido ao avanço que a produção tem alcançado em todo o Brasil. “Os turistas se interessam muito pela nossa produção. Mostramos como o café é cultivado, do grão ao processo de torrefação. Além disso, o clima da região e o contato direto com a natureza fazem a experiência ser única”, disse.

“A produção do café sustentável, o trabalho que nós estamos fazendo ao longo de 8 anos, teve mais visibilidade, depois que conquistamos premiações como o Concafé, que ampliou a visibilidade dentro do estado e também nacionalmente. Desse modo diversos turistas passaram a visitar e conhecer nosso trabalho”, frisou o produtor.

EXPANSÃO DA PRODUÇÃO

O secretário da Segri, Luiz Paulo, destacou a importância do incentivo governamental para o desenvolvimento do setor. “Com o suporte das políticas públicas, conseguimos fomentar a expansão da produção de café pelos produtores, além de criar condições para que o turismo rural fosse integrado à cadeia produtiva. O governo investe na capacitação dos produtores por meio de feiras, aprimoramento das técnicas agrícolas com assistência técnica, e na promoção do estado como destino turístico”, afirmou o titular da Seagri, ressaltando que os números de turistas na rota aumentaram em 20% nos últimos 12 meses.

AÇÕES E INVESTIMENTOS

Além das visitas às propriedades, o roteiro inclui eventos como a Feira de Robustas Amazônicos, que acontece anualmente em Cacoal, e festivais gastronômicos que destacam o café na culinária local. O governo de Rondônia também tem investido em infraestrutura para melhorar o acesso aos principais pontos turísticos da rota. A recuperação de estradas vicinais e a melhoria dos serviços de transporte têm sido fundamentais para atrair ainda mais turistas.

Com o crescimento da produção e a valorização do turismo, o estado se posiciona cada vez mais como um destino atrativo para quem deseja conhecer de perto o ciclo do café, desde o cultivo até a xícara, enquanto desfruta das belezas naturais e da rica cultura local.