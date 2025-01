Deputado Alex Redano vistoria obra concluída na UBS do distrito de Estela Azul, em Machadinho

O deputado Alex Redano (Republicanos), esteve no distrito de Estela Azul, em Machadinho, para vistoriar a reforma do posto de saúde local, realizadas com recursos provenientes de uma emenda parlamentar de R$ 250 mil. A iniciativa trouxe melhorias significativas na infraestrutura da unidade, garantindo mais conforto e qualidade no atendimento à população.

Com a reforma, o posto de saúde recebeu novos consultórios, ampliação dos espaços de atendimento médico, revitalização completa da estrutura física, troca de telhado, pintura e a instalação de um sistema de climatização, tornando o ambiente mais confortável para os pacientes e profissionais.

Compromisso com a saúde pública:Durante a vistoria, Redano destacou a importância de destinar recursos para áreas essenciais como a saúde, especialmente em localidades mais afastadas. “É gratificante chegar e ver que o recurso foi muito bem aplicado e que o posto está pronto para atender com dignidade os moradores desse distrito de Estela Azul e das comunidades vizinhas. Continuaremos trabalhando para melhorar a qualidade de vida das pessoas, garantindo acesso a serviços de saúde adequados”, afirmou o deputado.

Comunidade comemora

Moradores e lideranças do distrito marcaram presença durante a visita e aproveitaram para agradecer ao deputado pela iniciativa. Segundo a moradora Joana Santos, a reforma era uma necessidade antiga da comunidade. “Antes, o posto estava em condições precárias, o que dificultava o atendimento. Agora, temos um espaço digno e confortável, tanto para nós quanto para os profissionais de saúde”, declarou.

Resultados

O secretário de saúde de Machadinho, Jaison Schaustz Santos, também esteve presente na vistoria e elogiou o empenho do deputado Alex Redano. Ele destacou que a nova estrutura tem contribuído para um atendimento mais ágil e humanizado. “Agora temos condições de oferecer um atendimento de maior qualidade, com uma estrutura moderna que atende às necessidades da comunidade”, disse.

A reforma do posto de saúde do distrito de Estela Azul reflete o compromisso do deputado Alex Redano em promover ações que beneficiem diretamente a população de Rondônia, com investimentos estratégicos em infraestrutura, saúde e qualidade de vida.