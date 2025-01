Ieda Chaves solicita cobertura do pátio da Escola Juscelino Kubitschek, em Santa Luzia D'Oeste

Ainda no final de 2024, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou a Indicação N.º 10557/2024, pleiteando ao governo do Estado a realização da obra de cobertura do pátio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Juscelino Kubitschek, localizada em Santa Luzia D'Oeste. A demanda fica a cargo de recursos e execução pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc/RO).



Ieda Chaves destacou no documento, após a apresentação da necessidade pelo vereador Professor Reginaldo, que o pátio da escola é um espaço de uso coletivo e que desempenha um papel fundamental no cotidiano escolar, servindo como local para ações de integração, recreação e eventos escolares.



“Sem a cobertura, os estudantes enfrentam condições adversas, como calor excessivo e chuvas, que dificultam a realização dessas atividades e comprometem o bem-estar da comunidade escolar”, disse ela ao lembrar que “essa situação afeta diretamente o ambiente educacional e, consequentemente, o desenvolvimento pleno dos alunos”.

Reprodução

Investir no futuro



A parlamentar reiterou que o Investimento na recuperação e na infraestrutura escolar é investir no futuro da educação, principalmente, em uma unidade educacional como a Escola Estadual Juscelino Kubitschek, que é uma referência naquela cidade, atende a uma ampla população de estudantes que dependem de condições mínimas para o aprendizado e o desenvolvimento integral.



“A cobertura do pátio permitirá que o espaço seja plenamente aproveitado, garantindo segurança, conforto e melhores condições para a realização das atividades escolares”, complementou Ieda Chaves.