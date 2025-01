Cirone anuncia mais recursos para atender a população de Mirante da Serra

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) entregou, no último dia 15, mais uma nota de empenho, no valor de R$ 350 mil, ao prefeito Neno Andrade, para investir no setor da educação, em Mirante da Serra. O valor assegurado pelo parlamentar, para atender o município, em diversas áreas, já ultrapassa R$ 2 milhões.



Durante visita a Mirante da Serra, Cirone foi recebido pelo prefeito Neno Andrade, pelo vice Helinho do Areal e pela vereadora Brenda Emerick. “Estamos entregando agora, já no início do ano, mais uma nota de empenho para Mirante da Serra, valorizando cada morador que escolheu viver aqui”, disse o deputado.



Os novos recursos serão investidos na contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviços e a implementação de solução de Gestão Escolar, incluindo a implantação do software público I-EDUCAR. Segundo Cirone, estão previstos ainda, novos investimentos para o município, como um parquinho infantil e um veículo para a Secretaria de Saúde. “Minha parceria com o governador, coronel Marcos Rocha e com os representantes de Mirante da Serra, têm gerado resultados positivos nas mais diversas áreas do município”, disse Cirone.



O prefeito Neno Andrade disse que os novos recursos assegurados por Cirone serão de grande utilidade para a área da educação. Ele também agradeceu ao empenho do deputado em atender as necessidades da população local, em diversos outros setores.



Entre os recursos assegurados por Cirone para o município, estão R$ 1 milhão para a execução de obras de recuperação das estradas rurais, além de investimentos na aquisição de diversos equipamentos e implementos agrícolas.