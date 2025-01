Deputado Alex Redano prestigia elevação da comarca de Machadinho do Oeste à 2ª entrância

Em um marco histórico para o sistema judiciário de Rondônia, o deputado Alex Redano (Republicanos) participou da solenidade que oficializou a elevação da comarca de Machadinho D’ Oeste à 2ª entrância. A cerimônia contou com a presença de autoridades locais, representantes do Judiciário e lideranças políticas, em um momento que simboliza avanços importantes para a população do município e região.

"Essa conquista é fruto de muito trabalho e representa um grande passo para fortalecer a estrutura judicial de Machadinho D’ Oeste. É o poder judiciário garantindo mais agilidade e eficiência no atendimento das demandas da população, além de promover mais segurança jurídica para o município". Destacou o deputado Alex Redano durante o evento.

A elevação da comarca à 2ª entrância significa um aumento na capacidade de atendimento e um reconhecimento da relevância de Machadinho D’ Oeste no cenário estadual. A medida permitirá que processos judiciais sejam tratados com maior celeridade, beneficiando diretamente os cidadãos e contribuindo para o desenvolvimento regional. Além disso, foi feita a instalação da 2ª vara genérica, ampliando ainda mais a capacidade de atendimento do Judiciário.

Entre as autoridades presentes estavam, o Desembargador Raduan Miguel Filho, Presidente do Tribunal de Justiça, Gilberto Barbosa, corregedor geral da justiça do TJRO; Alexandre Miguel, diretor da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia; Brunno Corrêa, Procurador Geral adjunto do Estado de Rondônia; Matheus Brito Diniz, diretor do Fórum de Machadinho D' Oeste; Heverton Aguiar, corregedor geral da justiça do MPRO; Reginaldo Marques Silva, vice-prefeito de Machadinho d'Oeste; Marcus Edson de Lima, Subdefensor público geral do Estado de Rondônia; e Robson Antônio dos Santos Machado, presidente da subseção da OAB de Machadinho D' Oeste. Também marcaram presença servidores do Poder Judiciário e a população local.

O evento também reforçou a importância da parceria entre os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário para avançar em pautas que impactam positivamente a vida da população. "Continuaremos trabalhando para que Machadinho D’ Oeste e todos os municípios de Rondônia, possam contar com uma infraestrutura adequada e serviços públicos de qualidade. Essa é apenas uma das muitas conquistas que ainda estão por vir", finalizou o deputado.