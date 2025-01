Governo de RO conclui 400 metros de pavimentação asfáltica em Guajará-Mirim

O governo de Rondônia finalizou, na segunda quinzena de janeiro, a pavimentação de 400 metros de asfalto e os serviços de terraplenagem em um trecho estratégico de Guajará-Mirim. A obra, executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) melhora a infraestrutura urbana e garante mais segurança e comodidade à população local.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou a importância da obra. “A finalização da pavimentação beneficia diretamente os moradores que precisam de ruas trafegáveis para se locomover. Com a construção do novo Hospital Regional de Guajará-Mirim, as vias do entorno precisam estar pavimentadas para facilitar o acesso rápido ao hospital e a outros serviços essenciais.”

De acordo com o diretor-geral adjunto do DER-RO, Philipe Maia, a intervenção era aguardada pela comunidade e hoje proporciona condições ideais para o trânsito de veículos e pedestres.

Maria Elenita comemora o asfalto em frente à sua casa

Segundo a moradora Maria Elenita Leite, a obra traz alívio e melhores condições de vida. “Era muito difícil transitar por aqui, especialmente em dias de chuva. Meu marido é cadeirante e ficava quase impossível sair de casa com ele. Agora, com o asfalto, está muito mais fácil e seguro. Moramos ao lado do novo Hospital Regional e ele pode passear pela rua, admirar a paisagem. Estamos muito felizes com essa melhoria”, evidenciou.