Ação educativa do Detran-RO sensibiliza população com os cuidados essenciais no trânsito, em Candeias do Jamari

Conscientização sobre acessibilidade e inclusão no trânsito, com orientações direcionadas principalmente aos pedestres, foi tema de ação educativa realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), no dia 23 de janeiro, na feira livre de Candeias do Jamari. As atividades foram desenvolvidas por meio da Escola Pública de Trânsito (EPTran). Além das orientações, os participantes receberam materiais educativos, como panfletos informativos, e lixeirinhas personalizadas para veículos (Lixocar), incentivando atitudes responsáveis e sustentáveis no trânsito.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações educativas fortalecem, junto à sociedade, a importância de todos se comprometerem com a segurança, salvando vidas no trânsito.

Durante o evento, foi reforçada a importância do uso correto da faixa de pedestres e o gesto de levantar a mão ao atravessar a via, chamado de ‘Sinal de Vida’, uma prática essencial para garantir maior visibilidade e segurança, especialmente em momentos de grande fluxo de veículos.

ELOGIO

O produtor rural e feirante, Raimundo Pereira da Silva, de 30 anos, elogiou a iniciativa. “Essas orientações são muito importantes, ainda mais, em uma feira como essa, onde o movimento é intenso. Com certeza vai ajudar muita gente a se cuidar melhor no trânsito.”

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, destacou que a atividade educativa demonstra o empenho da gestão estadual em promover um trânsito mais seguro e acessível, salientando a importância de atitudes simples, mas que salvam vidas.