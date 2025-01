Governo de RO recupera RO-489 e RO-491 em São Felipe d’Oeste

A equipe da 4ª Usina de Asfalto em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), localizada em Rolim de Moura e pertencente ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), iniciou na segunda-feira (20), os trabalhos de recuperação superficial (tapa-buraco) com fresagem na RO-491, entre São Felipe d’Oeste e o trevo da RO-492, e RO-489 entre São Felipe d’Oeste e RO-010.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a manutenção das rodovias pavimentadas é essencial para a trafegabilidade e o escoamento da produção agrícola. “Os investimentos do governo na recuperação das rodovias são fundamentais para manter os canais que interligam os municípios ao progresso do estado, por elas, circula diariamente a produção do agronegócio, que impulsiona a nossa economia”, enfatizou.

O gerente regional da Usina de Asfalto do DER-RO, Thiago Moreira, ressaltou que os serviços seguem rigorosamente todas as etapas técnicas, como a fresagem, aplicação de emulsão asfáltica do tipo RR e a utilização do CBUQ, que recupera o pavimento deteriorado. “Nossa equipe está comprometida em realizar um trabalho eficiente, assegurando uma trafegabilidade segura para os usuários da rodovia.”

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, destacou a importância das obras para atender às demandas da população. “Atualmente, o DER-RO é responsável pela manutenção de mais de 1.500 quilômetros de rodovias pavimentadas. Esses serviços fazem parte do cronograma anual do Departamento, que busca garantir a segurança e a trafegabilidade para todos.”