Produtores rurais de Cacoal e Machadinho recebem calcário

O deputado Cirone Deiró (União Brasil) disse que uma nova carga de calcário deve chegar a Cacoal, ainda durante o mês de janeiro, para atender produtores rurais da região. Há cerca de 30 dias foram entregues 46 toneladas do produto à Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Santo Antônio (ASPRUSA), localizada no distrito de Divinópolis. O Mais Calcário é um programa desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater).

“A distribuição do calcário faz parte das ações desenvolvidas, com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, no sentido de apoiar o produtor rural e melhorar a qualidade das lavouras rondonienses”, disse Cirone.

O agricultor Claudinei Luiz de Souza, presidente da Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Santo Antônio (ASPRUSA), disse que com a chegada do calcário, os produtores terão um reforço muito grande na correção do solo e consequentemente na melhoria da produção. “Agradeço ao deputado Cirone, pelo empenho em nos atender”, afirmou.

A gerente da Emater, em Cacoal, Camilla Fabiane Paula, que acompanhou a entrega do produto, disse que o Programa Mais Calcário representa um avanço no que diz respeito ao fortalecimento da agricultura familiar. “Queremos agradecer ao governador, ao secretário da agricultura e ao deputado Cirone, por Cacoal ter sido contemplado com esse benefício”, disse.

A secretária de agricultura de Machadinho do Oeste, Karolinne Souza, que acompanhou a entrega de calcário para agricultores da Linha 11 e do Setor Belo Horizonte, também agradeceu ao apoio de Cirone Deiró, pelo empenho em incluir Machadinho, entre os municípios contemplados com o benefício. “É mais uma ação de extrema importância, desenvolvida graças ao empenho do deputado Cirone, que vai ajudar os produtores a fazer a correção do solo de suas propriedades e poder ter um melhor aproveitamento dessas áreas”, disse.