Palestra para agentes de saúde abre programação do Janeiro Branco em Jaru

Na última terça-feira, 21, uma palestra voltada para os agentes comunitários de saúde da rede municipal deu início às atividades da campanha Janeiro Branco, promovida pela Prefeitura de Jaru por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, e do Centro de Atenção Psicossocial – Caps. Mais de 60 agentes participaram da ação, que seguiu o tema “O que fazer pela saúde mental agora e sempre?”.

O psicólogo e diretor do Caps, Allan Matos, explicou que o foco do evento foi alertar os profissionais sobre a necessidade de olharem para seu próprio bem estar. “Pessoas que trabalham cuidando de outras, precisam primeiro cuidar da própria saúde física e mental, então reforçamos muito a importância do autocuidado e de eles terem uma rede de apoio que cuide deles também”, relatou.

Os palestrantes foram os psicólogos Allan Matos, Adriela Estreiller, Girson Sales e Séfora Peraro, a psicanalista Loide Lima, a assistente social Adélia Ferraz e o enfermeiro Adriano Cardoso, que abordaram assuntos como autocuidado, barreiras e preconceitos sobre a saúde mental.

A programação do Janeiro Branco segue com palestras, oficinas e rodas de conversa até o dia 31, quando será encerrada com um pit stop educativo na Avenida Padre Adolpho Rohl.