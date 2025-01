Pavimentação asfáltica em ruas próximas ao Hospital Regional de Guajará-Mirim é realizada pelo governo de Rondônia

Ruas próximas ao Hospital Regional de Guajará-Mirim estão recebendo pavimentação asfáltica do governo de Rondônia, o investimento visa garantir melhores condições de acesso e trafegabilidade na região. A obra está sendo executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER).

Segundo o coordenador da obra, Leandro Risso, são duas ruas que estão recebendo a pavimentação, a Avenida Miguel Hatzinakis 260 metros de asfalto e a Avenida Coronel Aluísio Ferreira com 130 metros de pavimento novo incluído toda a ação necessária para garantir durabilidade e segurança da obra.

De acordo com o diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, a pavimentação dessas vias próximas ao Hospital Regional trará não apenas benefícios no trânsito, mas também melhores condições para o transporte de pacientes e para o dia a dia de quem mora ou trabalha na região.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o objetivo é promover melhorias na mobilidade urbana e na qualidade de vida da população, além de facilitar o acesso a um local tão importante como o Hospital Regional.