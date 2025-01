Governo de RO conclui pavimentação asfáltica de 8,2 quilômetros na RO-257, em Ariquemes

Para melhorar a trafegabilidade, e garantir mais segurança para os usuários, o governo de Rondônia, concluiu 4,2 quilômetros de nova pavimentação asfáltica na RO-257, sentido município de Ariquemes ao distrito do 5°BEc. A obra foi executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) e faz parte de um amplo programa de investimentos em infraestrutura rodoviária.

Segundo o coordenador das Usinas de Asfalto, Lucas Albuquerque, ao todo já foram concluídos cerca de 8,2 quilômetros de pavimentação nova as obras foram executadas pelas equipes das Usinas de Asfalto do DER de Ariquemes com apoio da Usina de Jaru.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a RO-257 é uma via estratégica para o estado, os 8,2 quilômetros de pavimentação melhoram não apenas o tráfego, mas também a vida das pessoas que dependem dela para o transporte de mercadorias e acesso a serviços.

O Diretor-Geral do DER-RO, Eder André Fernandes destacou a importância dessa entrega para a região. “Essa obra representa um avanço significativo na mobilidade e no desenvolvimento econômico de toda a região do estado. “Na 257 foram construídas quatro pontes novas retida de morros, com manutenção constante, agora a conclusão de 4,2 quilômetros de pavimentação a trafego vai fluir com mais segurança”.