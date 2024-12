Rodovia-459 sentido Alto Paraíso e Rio Crespo, no Vale do Jamari, é recuperada pelo governo de RO

O governo de Rondônia recuperou a pavimento asfáltico da Rodovia-459, que dá acesso aos municípios de Alto Paraíso e Rio Crespo, na Região do Vale do Jamari, melhorando o acesso às duas cidades e garantido mais segurança para quem trafega por elas. Os trabalhos foram executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos na melhoria da infraestrutura de todas as rodovias do estado são fundamentais para segurança e conforto da população, e para o crescimento econômico da região.

De acordo com o coordenador das Usinas de Asfalto, Lucas Albuquerque, toda a extensão da Rodovia-459 passou por manutenção no asfalto. “Em um lado da BR-364 que liga ao município de Alto Paraíso, cerca de 23 quilômetros foram totalmente recuperados. Do outro lado da 364, temos Rio Crespo, onde os 24 quilômetros da RO-459 que ligam à cidade também tiveram manutenção asfáltica, priorizando o direto de ir e vir das pessoas, e principalmente a segurança”, explicou.

Eliana Fernandes é comerciante na cidade de Alto Paraíso e já viu as melhorias acontecendo depois que o governo de Rondônia recuperou a Rodovia. “Tudo mudou, as vendas no comércio aumentaram bastante. Podemos viajar para outras cidades, como Porto Velho, sem preocupação com buracos. A viagem se torna até mais curta, estou muito satisfeita”, destacou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes enfatizou que, a recuperação da Rodovia-459 é uma ação estratégica para promover o desenvolvimento da região. “O DER está atento às demandas da população do Vale do Jamari. Foram recuperados o pavimento asfáltico tanto da via que dá acesso a Alto Paraíso quanto em Rio Crespo. Nossas equipes estão em diversas frentes de serviços com manutenção constante nas rodovias, para que, nesse período de inverno, a população não tenha nenhum contratempo para trafegar nas estradas sob a responsabilidade do estado.”