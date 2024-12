Hospital Regional de Buritis é eleito como melhor unidade médica do Vale do Jamari em votação popular

Com o objetivo de fortalecer a saúde no Vale do Jamari, o governo de Rondônia investiu em infraestrutura e em novos serviços no Hospital Regional de Buritis (HRB), que atende, além da cidade de Buritis, localidades como os distritos de Porto Velho e as cidades de Nova Mamoré, Monte Negro e Campo Novo. A unidade recebeu reconhecimento da população, e foi premiada por uma associação comercial e industrial do município como a melhor unidade médica da região, no dia 19 de dezembro.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos do governo na ampliação da oferta de serviços médicos em todas as regiões, melhorando a infraestrutura e oferecendo à população atendimentos eficientes, fortalece a saúde pública no estado.

Para garantir a qualidade nos serviços de saúde, o Hospital passou por reformas estruturais com manutenção preventiva e corretiva com o objetivo de aprimorar as instalações físicas, incluindo conserto, conservação e reparo. O HRB também adquiriu computadores para otimizar os atendimentos e aprimorar a gestão administrativa da unidade. Também implantou o prontuário eletrônico, a fim de agilizar o atendimento aos pacientes e oferecer maior segurança nas informações médicas.

O HRB foi eleito como a melhor unidade médica da região em votação popular

MELHORES DO ANO

O diretor-geral do HRB explicou ainda que, “a escolha do Hospital como vencedor do prêmio foi feita por meio de votação popular, na qual a unidade superou clínicas e atendimentos particulares, demonstrando o comprometimento em oferecer um atendimento de excelência.”

O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha salientou que, o governo de Rondônia tem implementado ações estratégicas para agilizar e humanizar os atendimentos. “Para o Sistema Único de Saúde, ao receber o reconhecimento como a melhor opção de atendimento médico em uma região, quem ganha são os pacientes. Esses avanços fazem parte das estratégias da gestão estadual para fortalecer as unidades de saúde, melhorar ainda mais a infraestrutura hospitalar e ampliar a oferta de serviços médicos, sempre com foco na eficiência e no acesso para toda a população.”

SERVIÇOS PRESTADOS

De agosto até a primeira quinzena de dezembro de 2024, o HRB realizou 5.640 atendimentos médicos e 503 procedimentos cirúrgicos. Durante os cinco meses, o Hospital ampliou o número de atendimentos nas especialidades:

Atendimentos Médicos

Ortopedia (1.184);

Cardiologia (397);

Obstetrícia (556); e

Exames de radiografia (3.503).

Procedimentos Cirúrgicos