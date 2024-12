Rodovia-135 recebe 30 quilômetros de recuperação de asfalto em Nova Londrina

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) vem trabalhando na correção de fissuras na pista da RO-135, desde a segunda quinzena de dezembro, no trecho que liga a cidade de Ji-Paraná até o acesso à BR-429, passando pelo distrito de Nova Londrina. O trabalho está sendo executado pela equipe da Usina de Asfalto de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) do Departamento no município, com o objetivo de proporcionar melhorias na trafegabilidade.

De acordo com o coordenador de Usinas de Asfalto do DER-RO, Lucas Albuquerque, foram executados cerca de 29 quilômetros de correção de fissuras no pavimento asfáltico. “Também foram feitos mais de 6.700 metros de repavimentação com asfalto novo, serviços executados diretamente pela equipe do DER”, explicou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a recuperação, manutenção e melhoria da malha rodoviária é essencial, pois garante o transporte da produção agrícola e pecuária para comercialização. “Nossas estradas são a rota do progresso, e fomentam a economia local e estadual. O governo tem investido para mantê-las trafegáveis durante todo o ano”, salientou.

MANUTENÇÃO

Moradora do distrito de Nova Londrina, Amanda Aparecida, nascida e criada na localidade, ressaltou acerca das obras que o trabalho do DER-RO é muito importante e todo o povo fica esperando as máquinas chegarem.

“Sabemos que arrumar a estrada e tapar os buracos é deixar a Rodovia segura pra gente viajar. Também diminui muito a sujeira; aquela poeira, aquela terra que vinha da estrada não tem mais. Para gente que trabalha no comércio é muito bom, dá uma cara nova pras lojas, que ficam mais limpas”, evidenciou a moradora.