Prefeitura de Jaru abre processo seletivo para o preenchimento de vagas nos cargos de diretor e vice-diretor das escolas da rede municipal de ensino

A Prefeitura de Jaru publicou nesta segunda-feira, 23, o Edital de Processo Seletivo Simplificado Educacional 01/2024, que tem como objetivo a contratação de profissionais para os cargos de diretor e vice-diretor das escolas da rede municipal de ensino, por meio de critério técnico, mérito e desempenho.

As inscrições acontecem no período de 23 de dezembro a 06 de janeiro por meio do endereço eletrônico: https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/testeseletivo/

A seleção se dará em cinco etapas, sendo elas a inscrição, envio de documentos e apresentação do Plano de Gestão Escolar com ênfase na metodologia BNCC, prova teórica, entrevista técnica, entrevista comportamental e sindicância de vida pregressa do candidato.

Para garantir a participação no processo, o candidato deve realizar a inscrição dentro do prazo estipulado, enviar a documentação e cumprir todos os requisitos exigidos no edital.

CONFIRA O EDITAL NA ÍNTEGRA