Obras de capa asfáltica estão em andamento na RO-473 entre Teixeirópolis e Urupá

O governo de Rondônia está realizando obras de pavimentação asfáltica na Rodovia-473, nos trechos entre os municípios de Teixeirópolis e Urupá. Os trabalhos, executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), tiveram início na segunda quinzena de dezembro, e seguem acelerados.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as obras em andamento promovem avanços relevantes em todas as regiões do estado. “Essa pavimentação é mais um exemplo de como o governo está trabalhando para atender às demandas da população, transformando vidas por meio de obras que geram progresso e dignidade ao cidadão”, salientou.

De acordo com o coordenador das Usinas de Asfalto do DER-RO, Lucas Albuquerque, os serviços na Rodovia-473 são essenciais para usuários da região Central do estado. “Ao todo, serão pavimentados 5 quilômetros; desses, 3 quilômetros já estão concluídos com asfalto de Concreto Betuminosos Usinado a Quente (CBUQ), faltando somente a sinalização que iniciaremos em breve. As obras seguem sem parar, apesar das constantes chuvas. Utilizamos materiais de alta eficiência e seguimos padrões técnicos rigorosos para garantir que a pavimentação suporte as condições climáticas da região e o intenso fluxo de veículos”, explicou.

A empreendedora, Sônia da Silva, que utiliza a estrada diariamente, comemora os avanços na Rodovia. “Passo por aqui todos os dias para trabalhar e vejo o pessoal do DER trabalhando. A estrada já está boa, e quando terminar a obra vai ficar melhor ainda”, pontuou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, destacou a relevância da obra para o desenvolvimento regional. “Esse investimento faz parte do compromisso do governo de Rondônia em oferecer infraestrutura eficaz. A nova capa asfáltica, além de melhorar o acesso para quem passa diariamente na 473, vai facilitar o tráfego na região.”