Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vilhena recebe doação do Banco da Amazônia

Em um ato simbólico realizado na sexta-feira, 20, a Prefeitura de Vilhena recebeu uma doação de R$ 10 mil do Banco da Amazônia. O valor foi destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumucrad).

De acordo com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), os recursos serão aplicados na celebração de parcerias financeiras com entidades que desenvolvem projetos e prestam assistência a esse público em Vilhena.

A cerimônia de entrega foi realizada no Gabinete Municipal, contando com a presença do vice-prefeito Aparecido Donadoni, da gerência e equipe do Banco da Amazônia, do secretário municipal de Assistência Social, Nilcemar Dias, do presidente e conselheiros do CMDCA, além de representantes das entidades beneficiadas. Durante o evento, foi entregue um cheque simbólico, marcando a formalização do repasse.